Sharman pleit wederom voor harde aanpak criminaliteit: “Anders zal het uncontrollable zijn!”

Parlementariër Dew Sharman heeft wederom aandacht gevraagd voor de criminaliteit in Suriname, welke steeds ergere vormen aanneemt.

“Het binnenland blijkt een wildwest-situatie te worden en Paramaribo blijft niet achter. Niet zo lang geleden heeft en 79-jarige oma het geweer moeten hanteren en iemand moeten neerknallen. We juichen dat niet toe, maar dit is wat er zal gebeuren als er vanuit het beleid geen adequate maatregelen worden getroffen om de criminaliteit in te dammen en dat gevoel bij de burgerij te bevorderen”, zei Sharman donderdag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA).

Volgens de DNA-vicevoorzitter zal deze ontwikkeling ongekende proporties aannemen als er niet tijdig met alle mogelijkheden, middelen en mechanismen wordt aangepakt. “Anders zal het uncontrollable zijn!”, zei de politicus.

Ook ABOP-parlementariër Edgar Sampie vroeg aandacht voor de stijgende criminaliteit en de agressie bij scholieren. “Stijgende berovingen in het Matawai-gebied en niet lang terug hebben we gezien dat een Braziliaan is beroofd en vermoord. Wat is het plan van de regering om de criminaliteit in dit gebied aan te pakken?”, aldus Sampie.

Sharman had in mei nog aandacht voor de stijgende criminaliteit gevraagd. Toen gaf hij aan om zelf voorstander ervan te zijn om indien nodig andere gewapende machten, waaronder de Militaire Politie (MP), de opsporingsbevoegdheden te geven zodat zij de politie kunnen ondersteunen. Als wetten veranderd moeten worden, dan zal dat volgens hem ook moeten gebeuren.