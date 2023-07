Braziliaanse gouddelver met schotwonden dood langs de weg aangetroffen

Een Braziliaanse man in Suriname is maandagmorgen met diverse schotwonden aangetroffen op de weg naar Atjoni, meer bekend als Pasi 21.

Vernomen wordt dat het gaat om een gouddelver, die op zijn bromfiets richting zijn kamp reed toen de criminelen hem hebben overrompeld en beroofd. Zijn bromfiets werd in het bos nabij een kamp aangetroffen. Er zijn ook wat spullen van het slachtoffer door de daders bij het kamp achtergelaten.

Het slachtoffer vertoonde een schot in zijn hoofd en vier schoten in zijn linkerbeen ter hoogte van zijn knie.

De politie van Brownsweg was ter plaatse voor onderzoek. Het lijk is naar Paramaribo vervoerd. De politie zoekt het motief in de richting van roofmoord. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.