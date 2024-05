Suriname en Guyana’s blijven zich inzetten om veiligheidsdreigingen gezamenlijk aan te pakken

De ministers Krishna Mathoera van Defensie (Suriname), Brindley Robeson Benn of Home Affairs (Guyana) en de Franse ambassadeur Nicolas de Bouillane de Lacoste hebben onlangs hun handtekening geplaatst onder het derde gemeenschappelijk veiligheidsmasterplan (common security masterplan).

Dat gebeurde na de derde Guiana Shield Strategic Dialogue, welke van 29 t/m 30 april werd gehouden in Georgetown, Guyana.

De drie landen staan nagenoeg voor dezelfde uitdagingen en veiligheidsdreigingen. Door informatie-uitwisseling is het de bedoeling dat de landen tijdig kunnen optreden hiertegen. Waar nodig zal er ook gezamenlijk worden getraind en opgetreden. Bij deze Guiana Shield Strategic Dialogue is er ook tussen de drie landen afgesproken om twee gezamenlijke training te water en te land uit te voeren.

Minister Mathoera geeft aan dat er heel veel potentie is in de samenwerking binnen de guianashield, maar dat dit afhangt van de mate van hoe de veiligheid kan worden gegarandeerd. “En omdat de uitdagingen en risico’s groot zijn, moeten wij als land het partnerschap gaan versterken”, zegt de minister.

De bewindsvrouw stelt dat we echter ook geconfronteerd worden met gemeenschappelijke uitdagingen zoals natuurrampen, illegale migratie en georganiseerde misdaad, die een directe bedreiging vormen voor onze ontwikkelingsstrategieën, veiligheid en milieu. En dat er een holistische aanpak nodig is die enkele van de grondoorzaken aanpakt en onze algemene veiligheidspositie versterkt.

Er moet daarom worden onderstreept dat deze bedreigingen en uitdagingen de traditionele rol van Defensie veranderen in een multidimensionale aanpak.

“Het is duidelijk dat geen enkel land, groot of klein, ontwikkeld of minder ontwikkeld, deze bedreigingen en uitdagingen alleen kan aanpakken. We hebben elkaar nodig en we moeten ons daarom inzetten voor de gedeelde verantwoordelijkheid om alle aspecten te bestrijden die onze ontwikkeling en onze veiligheid onder druk zetten”, aldus de bewindsvrouw.