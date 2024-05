Veroorzaker dodelijk ongeval is 22-jarige man zonder rijbewijs in Mark X

De automobilist die vanmorgen een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg in Suriname, is de 22-jarige Jermotony A. Hij reed in een Toyota Mark X en is niet in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs.

Uit het voorlopige onderzoek van de Surinaamse politie is gebleken dat de automobilist vermoedelijk met een vrij hoge snelheid reed vanuit de Magentakanaalweg gaande in de richting van Sunny Point.

Bij het beschrijven van een bocht moet hij de controle over de besturing van zijn voertuig hebben verloren en reed vervolgens tegen een elektrische mast aan.

Hij raakte daarna van de weg en reed nietsvermoedende voetgangers aan. Het gaat om de 31-jarige moeder Charlene Dijksteel die langs de weg stond met haar 5-jarige zoon Dentisho en in haar armen de 1½-jarige dreumes Damora. Het voertuig kwam tegen een schutting tot stilstand.

Moeder en zoontje waren na de aanrijding vrijwel op slag dood, de 1½-jarige bleef ongedeerd en de automobilist liep zwaar lichamelijk letsel op.

De politie van het bureau Santodorp kreeg de melding van een aanrijding met dodelijke afloop. Bij aankomst troffen de wetsdienaren de twee lichamen op een langs de weg lopend terrein aan. Een arts stelde officieel de dood van de twee voetgangers vast.

De bestuurder die niet onder invloed van alcohol verkeerde, blijkt niet in het bezit te zijn van een Surinaams rijbewijs meldt de politie. Hij werd voor medische behandeling per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De materiële schade aan de auto is aanzienlijk en is ter herkeuring door de politie in beslag genomen.Het onderzoek van deze aanrijding duurt voort.