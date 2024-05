‘PL biedt een dag van liefde aan moeders’

Een dag vol stralende moeders, een dag vol verrassingen, muziek en liefde. Dit is wat de partij met de Sociale kracht, de Pertjajah Luhur in Suriname (PL) op moederdag heeft aangeboden aan vele moeders. De PL organiseerde afgelopen zondag een grote Moederdag Event in het PL centrum, waarbij de aanwezige moeders flink in het zonnetje zijn gezet. Voorts was de dag gevuld met een coock-out, waarbij de maaltijden waren bereid door de PL- mannen.

De dag werd ook gekenmerkt met een Pasar Malam (Braderie). De aanwezigen kwamen flink aan hun trekken. Ook de PL- volkswinkel had extra aantrekkelijke moederdag kortingen op diverse producten. Daarnaast was er ook een vrouwenbooth aanwezig met een manicure- en pedicure salon en een booth voor medische zorg. Behalve de moeders was er ook gedacht aan de kinderen. Zij vermaaktten zich met tal van kinderattracties.

De PL- voorzitter Paul Somohardjo blikt terug op een geslaagde moederdag Event. Volgens hem is zijn partij de enige partij die de durf heeft om zo een grote evenement te organiseren. Hiermede heeft de PL wederom haar sociale kracht bewezen. Volgens Somohardjo hebben de moeders genoten van de dag en ook de kinderen hebben een plezierige dag gehad.

Voorzitter Somohardjo tekent op dat dit event niet alleen een Moederdag Event was, maar tevens ook een warming op naar aanstaande 25 mei. Op deze dag zal de partij die nooit slaapt haar verkiezingscampagne lanceren. Hij merkt op dat de partij op deze dag de wereld wilt tonen, dat de PL haar vergane glorie heeft herwonnen en weder is gegroeid. “Wanneer je zegt dat de partij is gegroeid, dan moet je dat niet alleen met de mond belijden, maar ook middels daden tonen”.

De PL hoopt samen met de ABOP zeker 20 zetels te halen bij de verkiezingen van 2025, echter is het in de politiek koffiedik aankijken, meent de voorzitter. Hiermee geeft Somohardjo aan dat de samenwerking tussen de PL en ABOP wordt voortgezet. De samenwerking tussen de PL en ABOP is volgens de PL- topper, niet één die in 2020 is ontstaan, maar het is ontstaan ten tijde dat Somohardjo en de voorzitter van de ABOP, Ronnie Brunswijk zij aan zij streden voor het herwinnen van de democratie.