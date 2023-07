Illegale vuilstortplaats ontdekt en opgeruimd in Nickerie

Middels een tip uit de gemeenschap is er in het weekend een illegale vuilstortplaats ontdekt en opgeruimd aan de Biswamitreweg in Nickerie.

Bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst van het commissariaat waren ter plaatse geweest voor onderzoek.

Een doorzoeking op de locatie heeft veel bewijsmateriaal opgeleverd van wie het vuil afkomstig is.

Een blauwe pick-up met kenteken 63-19 EV is door omstanders vastgelegd tijdens het dumpen van vuil op de plaats. De eigenaar wordt gevraagd zich aan te melden.

De gemaakte kosten voor het opruimen van de illegale vuilstortplaats zijn voor rekening van de pick-up eigenaar. De onverantwoorde burger zal ook een boete moeten betalen.