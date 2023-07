Pleidooi om Haagse Paul Krugerplein te hernoemen naar ‘Lala Rookhplein’

De Haagse PvdA roept samen met de organisaties Stichting Eekta, Surispora en Dew Mandir het stadsbestuur op om het Paul Krugerplein te hernoemen naar het ‘Lala Rookhplein’. De herdenking van Brits-Indiase immigranten en hun nazaten moet verankerd worden in het Haagse straatbeeld, vindt de PvdA.

“Het Paul Krugerplein heeft al lange tijd een prominente plek in onze stad. Het plein is vernoemd naar Paul Kruger, een bekende Zuid-Afrikaanse leider uit de 19e eeuw. Maar het is tijd om het plein een nieuwe naam te geven. Met het oog op de rijke geschiedenis van Den Haag en de bijdrage van verschillende gemeenschappen aan de opbouw ervan, moeten we een naam kiezen die recht doet aan de herdenking van de Brits-Indiase immigranten en hun nazaten”, aldus PvdA’er Mairan Sewtahal.

Lala Rookh is de naam van de eerste boot met immigranten van Brits-Indiase afkomst die in 1873 onder Nederlands bewind naar Suriname voer. Een naam die eer doet aan de geschiedenis en rijke cultuur van Den Haag. De vraag om naamsverandering komt in het jaar dat Den Haag excuses maakt voor het slavernijverleden en herdenkt dat 150 jaar geleden de slavernij is afgeschaft, maar leeft al lange tijd. “Een mooi moment om extra aandacht te vragen voor de diverse culturen en gemeenschappen in de stad”, vindt Sewtahal.

Mairan Sewtahal op het Paul Krugerplein

Een grote verscheidenheid aan instanties en organisaties waaronder Stichting Eekta, Dew Manir en Surispora scharen zich achter Sewtahal. Hemant Lachman van stichting Milan Summer Festival zegt: “Het plein zou een cultureel anker moeten worden, waar herdenkingen en andere culturele ontmoetingen een plaats zouden moeten krijgen. “De Surinaams-Hindostaanse gemeenschap vraagt al lange tijd om eer te doen aan hun verleden in de stad, en met deze naamsverandering zouden we daar stappen in kunnen zetten.”

Het is nu aan het college om de vragen van de PvdA te beantwoorden, waarbij ook wordt gevraagd of de gemeente in gesprek kan gaan met de instanties over het initiatief. Zo hoopt de PvdA dat iedereen zich betrokken voelt bij het proces om het plein te hernoemen. “Ik wil mensen uit de hele stad bij het proces betrekken, om hier samen een punt van te maken. De Surinaams-Hindostaanse gemeenschap verdient een verankering in het Haagse straatbeeld, en van dat gesprek moeten zij ook deel zijn”, zegt Sewtahal.