Politieman dreigt SEH personeel neer te schieten

Een 28-jarige aspirant agent van politie in Suriname, heeft vrijdagavond het personeel van de Spoedeisende Hulp (SEH) met de dood bedreigd.

Vernomen wordt dat hij zijn zieke moeder naar de SEH had gebracht voor behandeling. Daar kreeg hij ruzie met het personeel, omdat hij vond dat zijn moeder gelijk geholpen moest worden.



De politieman had burgerkleding aan en ging flink te keer. Na een woordenwisseling verliet hij het SEH gebouw en liep naar zijn auto om zijn politie kleding aan te trekken. Hij kwam daarna terug en bedreigde het personeel opnieuw en zei dat hij ze zou neerschieten.



Volgens de politie van Munder, die na de melding ter plaatse ging voor onderzoek, zou gebleken zijn dat de aspirant agent onder invloed van alcohol was.

Het personeel deed aangifte wegens bedreiging tegen de man, die door zijn collega’s werd overgebracht naar politie Munder.



Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt vandaag beslist over zijn lot.