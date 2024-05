Narcotica Brigade arresteert verdachten bij woninginval Duisburglaan

Leden van de Narcotica Brigade in Suriname hebben vrijdag drie verdachten ingerekend bij een inval in een woning aan de Duisburglaan in Paramaribo.

Het gaat om de 22-jarige Shaquille W., Alonso A. (21) en Donnovan L. (33).

In de woning stuitte de politie op 30 XTC tabletten, 290 gram marihuana, alsook geldbedragen in Surinaamse dolars en valuta.

Bij onderzoek bleek dat Donnovan een koper was. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden.

De twee anderen te weten Shaquille en Alonso zijn in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. Ze zijn oude bekende van de politie.

De aangetroffen spullen zijn in beslag genomen.