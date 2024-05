Het was rond middernacht weer raak in Suriname. Deze auto belandde op z’n zij in een trens langs de Welgedacht B-weg.

De bestuurder verklaarde dat hij plotseling de controle over het stuur verloor, waardoor de wagen regelrecht in de trens belandde.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het eenzijdig verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De wagen is door een ingeschakelde sleepdienst uit de trens getakeld en afgevoerd.