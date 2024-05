Sonnypoint krijgt nieuw voetbalveld

Het onderdirectoraat Sport Accommodaties en Ruimtes (ODSAR) van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) is onlangs gestart met het aanleggen van een nieuw voetbalveld te Sonnypoint. Het doel van het onderdirectoraat Sar is om sportfaciliteiten in alle buurten te realiseren.

Volgens onderdirecteur, John Atida, beschikte Sonnypoint nog niet over een adequate sportaccommodatie. In dit kader wordt er gewerkt aan het neerzetten van een natuurgras voetbalveld in de buurt.

Het streven is om het sportcomplex zodanig in te richten met alle minimale randvoorwaarden, zoals toiletgroep, verlichting, omrastering, doelen, etc. Hieraan zal op een later tijdstip gewerkt worden vanwege de procedures die eraan gekoppeld zijn. “Voor nu willen we het veld bespeelbaar maken, zodat de buurtbewoners alvast een plek hebben om te sporten,” aldus onderdirecteur Atida.

De cultuurtechnische werkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg van een sportveld worden reeds uitgevoerd. Er wordt momenteel gewerkt aan het bouwrijp maken van de grond om het vervolgens bespeelbaar te stellen.

ROS zal in het uitvoeren van dit sportproject ook de financiële ondersteuning krijgen van het kabinet van de president.