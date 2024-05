Waidoe richt ogen op ministerspost na verkiezingen 2025

Oud-parlementariër William Waidoe, die in mei 2019 overstapte van de PL naar de NDP, heeft in een interview aangegeven dat hij reeds aan de top van de NDP kenbaar heeft gemaakt geen behoefte meer te hebben om op de DNA-kandidatenlijst van de partij te komen voor de verkiezingen in 2025. Zijn hart gaat eerder uit naar een ministerspost of een post als directielid.

“Aan mijn voorzitter in de top van de partij, heb ik al reeds kenbaar gemaakt dat ik geen behoefte heb meer om op de lijst te komen. Ik wil nu juist in de uitvoering. Ik denk een ministerspost of directiepost. Daar is waar mijn ambitie nu ligt”, zei Waidoe op Stanvaste Radio.

Waidoe is bij de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2020 met 2.426 stemmen teruggevallen. Als nummer 3 op de lijst van de NDP in Nickerie kwam Waidoe in Nickerie tot 612 stemmen, terwijl hij bij de verkiezingen in 2015 als PL-kandidaat binnen V7 ruim 3.038 stemmen haalde.

Als supermarkteigenaar in Nickerie is Waidoe momenteel vooral niet te spreken over de flinke daling van de valutawisselkoersen bij onder andere de cambio’s, terwijl de douanekoersen nauwelijks een daling vertonen en vier tot vijf punten verschillen. “De daling van de koers geeft alleen aan dat Suriname een maffiastaat is. Alleen de cambiokoers is gedropt de afgelopen dagen.

Maar wanneer je dollars of euro’s nodig hebt, kan je het niet betrekken bij de cambio’s tegen die lage koers. Dus gewoon den man e bepaal a koers en den man e sori unu nanga bewijs baka dat den e bepaal a koers praktisch. En no wan man no man du den man wan san. Daarom heeft NDP de valutawet willen invoeren. Het was voor de Surinamer”, aldus de politicus, die vindt dat het vertrouwen van de kiezer steeds afneemt op opeenvolgende regeringen van Suriname.