Goud voor Getrouw en Nekrui op Worldcup wedstrijden te Barbados

De Surinaamse amateur bodybuilders en fitness atleten hebben weer een sterke beurt gemaakt tijdens de Roger Boyce Worldcup op Barbados. “Het is de eerste keer dat een dergelijke grote en zwaar bezette Bodybuilding en Fitness wedstrijd in onze regio gehouden is,” meldt de Surinaamse Bodybuilding en Weightlifting Bond (SBWB).

Rudolph Getrouw deed mee aan twee wedstrijden. In de Classic Physique klasse werd hij 3e en in de Bodybuilding klasse tot 70kg werd Getrouw kampioen. Anthony Nekrui deed ook mee aan twee wedstrijden. Hij werd eerst kampioen in de Masters Bodybuilding klasse. In de Bodybuilding klasse tot 90kg eindigde hij op de 3e plaats.

Vanessa Henery Forster werd 3e in de categorie Wellness Bikini. Rafael Kromokarijo eindigde in de men’s Physique categorie tot veler verbazing op de 3e plaats. Chayenne Madretsma werd 6e in de Bikini Fitness klasse tot 1.64 cm.

“Een uitslag die voor beroering en vervolgens een muisstille zaal zorgde was de 5e plaats voor Charelle Meyer in de Bikini Fitness klasse boven 1.64 cm. Een loodzware en sterk bezette klasse waarin na de routines en vergelijkingen het er op duidde dat Meyer goed was voor minimaal een top 3 plaatsing. Groot was dan ook de verbazing toen de chiefjudge bekendmaakte dat het een 5e plaats geworden was”, aldus de SBWB.

Er hebben zich deelnemers uit meer dan 25 landen ingeschreven waaronder Turkije , Frankrijk, Barbados, Trinidad, Mexico , Belgie , Frans Guyana , Rusland , Antigua , Bahamas , Jamaica , Dominicaanse Republiek , Venezuela , Tjechie, Guyana, Duitsland, Paraguay, St Kits, Haiti en Suriname.