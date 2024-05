Vermoedelijk brandstichting in woning te Jarikaba

Aan de Mr. P. Chandishawweg in Suriname is zondagavond een woning afgebrand. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting.



De Surinaamse Brandweer kreeg rond 21.50u melding van een woningbrand te Jarikaba. Ter plaatse aangekomen stond het huis reeds in lichterlaaie. Er was echter geen spoor van de bewoner te bekennen.

Volgens een getuige zou er vooraf ruzie zijn geweest tussen een man en een vrouw. De politie vermoedt dat de man daarbij uit wraak de woning in brand kan hebben gestoken.

Het gaat om een huis dat deels uit steen en deels uit hout was opgetrokken, met een oppervlakte van 10 bij 11 m2. Het huis is nagenoeg geheel afgebrand.

De politie van Jarikaba was ter plaatse voor onderzoek. De bewoner is nog steeds spoorloos.