Bestuurder Mark X slaat over de kop; laat inzittenden in hulpeloze toestand achter

Bij een ernstig, eenzijdig verkeersongeval met een Toyota Mark X in het westen van Suriname, zijn afgelopen nacht twee personen zwaargewond geraakt.

Het voertuig reed met hoge snelheid over de R.P. Bharosstraat in Nieuw-Nickerie. Net voor de kruising met de Tam Adomsonstraat heeft de bestuurder vermoedelijk de controle over het stuur verloren.

Hij raakte van de weg en kwam in een goot terecht, waarna het voertuig over de kop sloeg en tegen het pand van een warung tot stilstand kwam.

De bestuurder verliet na het ongeval de plek en heeft de twee inzittenden in hulpeloze toestand achtergelaten.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld, waarna een ambulance de twee naar het ziekenhuis vervoerde. Een van de slachtoffers verkeerd in kritische toestand en wordt naar het AZP in Paramaribo vervoerd.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de bestuurder zich later telefonisch bij de politie heeft gemeld. De politie in Nickerie heeft de zaak in onderzoek.