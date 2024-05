Eindexamen diner culinaire afsluiting van opleiding studenten

In een sprankelende culinaire afsluiting van hun opleiding, hebben de studenten van de Koks Niveau 3 opleiding die aangeboden wordt door het Suriname Hospitality and Training Centre (SHTTC), hun vaardigheden en creativiteit tentoongesteld tijdens het langverwachte eind examen diner dat op vrijdag 10 mei plaatsvond.

“Het evenement gehouden te SHTTC, was een viering van hun toewijding, doorzettingsvermogen en de mijlpaal die ze hebben bereikt in hun culinaire reis”, zegt waarnemend directeur Nazara Kranenbug. Voorts zijn de studenten begeleid door culinaire docent Micheal Hermelijn. Die was onder de indruk van hetgeen de studenten hebben tentoongesteld.

Het diner, dat plaatsvond in een sfeervolle setting, trok een gevarieerd publiek, waaronder bestuursleden, medestudenten, familieleden en lokale culinaire experts. Elk gerecht dat werd geserveerd was doordrenkt met innovatie, vakmanschap en passie, en getuigde van de technische bekwaamheid en creatieve flair van de studenten.

Van voorgerechten tot desserts, de menukaart was een indrukwekkende weerspiegeling van de diverse culinaire vaardigheden die de studenten gedurende hun opleiding hadden aangeleerd. Gasten werden getrakteerd op een smaakvolle reis vol verrassende combinaties en verfijnde presentaties. De gasten werden bediend door de toerisme studenten van SHTTC. Deze werden begeleid door de F&B docent Mw. Sharalee Schalwijk.

Naast het verrukkelijke eten, bood het eind examen diner ook een kans voor de studenten om hun professionele etiquette en teamwork te demonstreren. Ze werkten naadloos samen in de keuken

Het hoogtepunt van de avond was echter niet alleen de culinaire verwennerij, maar ook de erkenning van de prestaties van de studenten door de docent en aanwezigen.

Het doel van SHTTC is het opleiden van gekwalificeerd personeel voor de hospitality en toerisme sector. Door het aanbieden van de culinaire opleidingen, leveren wij adequate en vakdeskundig personeel voor de sector. Ook de verschillende trainingen die wij landelijk verzorgen moeten een bijdrage leveren aan het verrijken van de kennis en ontwikkeling van de samenleving zegt de waarnemend directeur.