Pas in vrijheid gestelde verdachte verwondt aangever beroving met kapotte fles

Een verdachte die afgelopen zaterdag in vrijheid werd gesteld in een berovingszaak, heeft de aangever in dezelfde zaak zondag met een kapotte fles bewerkt.

Dit gebeurde aan de Anton Dragtenweg in Suriname.



Vernomen wordt dat het slachtoffer en de verdachte in dezelfde straat woonachtig zijn. Een dag na de invrijheidstelling van de verdachte, heeft hij het slachtoffer bij zijn woning gezien.

Hij viel hem aan en bewerkte hem met een kapotte fles aan zijn beide armen. Na de daad verliet de dader de plaats.

Het slachtoffer meldde zich bij politie Centrum. Na de aangifte is hij per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

De Surinaamse politie is bezig met de opsporing en aanhouding van de verdachte.