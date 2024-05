Santokhi heeft geen moeite met nieuwe VHP-NPS samenwerking na 2025

De Surinaamse president tevens VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft geen moeite met een nieuwe samenwerking tussen de VHP en NPS indien het verkiezingsresultaat in 2025 daartoe leidt.

“Het besluit van de VHP is dat we zelfstandig de verkiezingen ingaan. En dat partij staat open voor samenwerking met alle politieke partijen die gelijkgericht zijn, die een agenda hebben die we gezamenlijk kunnen uitvoeren. En de NPS is zeker één van die partijen”, zei Santokhi zondag in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

In januari zei het staatshoofd nog teleurgesteld te zijn dat de groene partij, die altijd een trouwe partner is geweest van de VHP, de partij en de totale coalitie juist in de moeilijkste tijden in de steek heeft gelaten door uit de coalitie te stappen. Echter, ondanks deze teleurstelling heeft hij geen ruzie met de NPS.

NPS-voorzitter Gregory Rusland heeft eerder aangegeven niet meer te gaan voor de traditionele samenwerkingen. Bij deze uitspraak hield hij wel zijn kaken stijf over een eventuele NPS-NDP samenwerking.

Aan de andere kant hebben exponenten van de NPS, waaronder Patricia Etnel en Raoul Hellings, zich in de afgelopen periode zeer fel uitgelaten over Santokhi en de VHP. Zo zei Hellings dat Santokhi zichzelf tot de meest gehate president ooit van Suriname heeft gemaakt.

Etnel zei in oktober vorig jaar nog tijdens een partijbijeenkomst dat partijen waarvan duidelijk is dat hun hart niet bij het Surinaamse volk ligt, niet hoeven te rekenen op een samenwerking met de NPS. Santokhi is in ieder geval wel beschikbaar en gaat voor een tweede presidentstermijn.