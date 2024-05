Sheraisa Winter tweede bij internationale Miss Supermodel Worldwide-verkiezing

De Surinaams-Nederlandse Sheraisa Winter deed afgelopen weekend mee aan de Miss Supermodel Worldwide-verkiezing in New Delhi, India. Ze eindigde zaterdag 11 mei als first runner up.

Sheraisa’s deelname aan de internationale wedstrijd volgde op haar overwinning als Miss Supermodel Worldwide Netherlands 2024, waarvan de finale eerder dit jaar plaatsvond in Duivendrecht. Daar nam zij al de hoofdprijs en drie subtitels mee naar huis waaronder Miss National Costume en Miss Popularity.

Tijdens de internationale finale in India koos zij ervoor hetzelfde nationale kostuum te dragen als tijdens de voorronde. “Mijn koto is een ode aan mijn roots: Nederlandse grootmeesters worden geëerd in een Surinaamse twist. Door de klassieke schilderkunst van Nederland te combineren met traditionele Surinaamse klederdracht laat ik aan de hele wereld zien dat ik trots ben op de landen waar ik vandaan kom en dat er nog veel ruimte is om verder naar elkaar toe te groeien.”

Volgens Sheraisa Winter was dit een ervaring om nooit te vergeten: “Het is een ongelooflijke eer om Nederland te mogen vertegenwoordigen als tweede te eindigen in een internationale competitie. Mijn ervaring in India was onvergetelijk en ik ben enorm dankbaar voor de steun van de organisaties in Nederland en India.”

De internationale verkiezing werd gewonnen door Ma. Thea Judinelle Casuncad uit de Filipijnen.

Nu de internationale verkiezing erop zit, kijkt Sheraisa uit naar de rest van haar jaar als Miss Supermodel Worldwide Netherlands. “Ik kijk ernaar uit om betrokken te zijn bij nieuwe projecten in Nederland en mijn passie voor mode en liefdadigheid voort te zetten.”