‘25.000 gevallen binnen sociaal programma die onrechtmatig, onzuiver en manipulatief zijn’

Bij het onderzoek naar mogelijke corruptieve handelingen bij het sociaal programma vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname (SOZAVO), waaronder ook koopkrachtversterking, heeft een presidentieel team reeds 25.000 gevallen geïdentificeerd die getypeerd kunnen worden als onrechtmatig, onzuiver en manipulatief.

Dat zei president Chan Santokhi zondag in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

“Nu gaat het dus om het politioneel onderzoek en we kijken uit naar wanneer dit onderzoek is afgerond zodat de procureur-generaal in beeld kan komen”, aldus het staatshoofd. Volgens hem zijn deze 25.000 gevallen ontdekt na de eerste screening van het systeem van het sociaal programma door een presidentieel team onder leiding van Mark Rommy. Dit resultaat toont volgens hem ook het nut aan van de vele presidentiele commissies die hij instelt om zaken zuiver en vlotter te laten verlopen.

“Begrijpt u soms waarom ik die presidentiele teams en werkgroepen nodig heb? En ze mogen kritiek leveren, maar ik ga gewoon door met het beleid”, aldus het staatshoofd.

Santokhi zei in november vorig jaar nog in De Nationale Assemblee dat bij het helpen invullen van de formulieren van personen die behoeftig zijn aan deze sociale uitkering, er andere bankrekeningnummers bij het SOZAVO worden ingevuld. Hij benadrukte dat er toen al gegevens bekend waren dat de gelden voor sociale steun gestort werden op rekening van bedrijven en andere personen. In deze case werd daarom ook de Centrale Landaccountantdienst (Clad) ingeschakeld.