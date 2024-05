Derde inval op woonadres waar crack wordt verkocht; 30-jarige man vast

De politie in Suriname heeft maandagmiddag deze 30-jarige man aangehouden, nadat de autoriteiten informatie binnen hadden gekregen dat hij crack verkocht op zijn woonadres te Meerzorg.

Een gemengd team van de unit Directeur Operaties KPS (DOKPS) en de stootgroep van de Surinaamse politie regio Oost deed maandag 13 mei een inval en stuitte inderdaad op een hoeveelheid crack.

Verder bleek dat hij ook illegaal een winkel aan het exploiteren was op zijn woonadres. Naast de drugs zijn alcoholische en non alcoholische dranken in beslag genomen.

Volgens de politie is het de derde keer dat er op deze locatie een drugsinval is gepleegd. De voorgaande keren stuitte het team ook op crack.

De verdachte R.M. werd samen met de in beslag genomen spullen aan station Meerzorg overgedragen voor verder onderzoek.