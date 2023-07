24-jarige dochter beschuldigt vader van poging tot verkrachting

Een 24-jarige vrouw in Suriname heeft haar 49-jarige vader beschuldigd van poging tot verkrachting en ontucht. De man is door de Surinaamse politie in verzekering gesteld.

Vernomen wordt dat vader en dochter op hetzelfde adres wonen. Gisterochtend zou de dochter rond 03.00u thuis zijn aangekomen. De vader ging hierover tekeer tegen haar. De dochter verklaarde dat hij haar in de woonkamer probeerde te verkrachten. Ze zou hebben tegengestribbeld en om hulp hebben geroepen, waarna de man zou zijn gestopt met zijn handelingen.

Later op de dag belde de jonge vrouw haar moeder op en hield haar het geval voor. De moeder schakelde op haar beurt de politie in. Na de aangifte werd de vader aangehouden. Hij ontkent de beschuldigingen van zijn dochter met klem. Hij beweert zijn dochter alleen te hebben geslagen.

Volgens de moeder zou de vader 10 jaar terug ook geprobeerd hebben de dochter te verkrachten. Deze zaak was toen in onderzoek bij Jeugdzaken, maar de man was niet aangehouden. Dit keer is de 49-jarige vader voor ontucht en poging tot verkrachting van zijn dochter, in verzekering gesteld.