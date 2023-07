Voormalige ambtswoning dc te Groningen wordt museum en exporuimte

De voormalige ambtswoning van de districtscommissaris te Groningen, Saramacca, wordt gerenoveerd. Het pand zal getransformeerd worden tot een museum en exporuimte. Op het terrein komen er cabanas, waar ondernemers aan bod zullen komen. Het geheel moet een Museum & Tourist Information and Visitor Center worden.

Het startsein voor de bouw- en renovatiewerkzaamheden werd afgelopen dinsdag gegeven. Districtscommissaris Sherin Bansi-Durga juicht deze ontwikkeling toe. De ambtswoning herbergt volgens haar een deel van de geschiedenis van het district en na de renovatie zal het als museum de trekpleister van Saramacca moeten worden.

Met dit project zijn het ministerie van Openbare Werken in Suriname (OW) en het directoraat Toerisme van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) belast. Toerismedirecteur Rabin Boeddha zegt dat het plan is geïnitieerd als onderdeel van de stimulering van het lokale toerisme. “Elk district heeft zijn eigen karakteristieken. Wij zijn landelijk samen met de dc’s bezig deze karakteristieken in kaart te brengen en daaraan invulling te geven.”

De functionaris zegt dat Saramacca zich behalve vanwege zijn bekendheid als landbouwdistrict, goed leent voor een stukje geschiedenis en natuur. “Het is ook de plek waar de Boeroe’s eerst voet aan wal hebben gezet.” Burgermoeder Bansi-Durga vermeldt dat het deze groep was die aandacht heeft gevraagd voor de deplorabele staat waarin de ambtswoning verkeert, aangezien het pand deel is van de geschiedenis van hun voorouders.

Directeur Boeddha zegt dat er in het kader van toerisme en ondernemerschap samen met de private sector is afgesproken het vervallen gebouw te renoveren en herinrichten. De bouwtijd is acht maanden. Gehoopt wordt het geheel snel te realiseren. Het ligt in de bedoeling om dit jaar nog het Tata Colin-plein in Coronie een volledige transformatie te geven, met kantoren, toiletten en cabanas erbij. Te Atjoni komt er een sitzone ook met cabanas, toiletten en een trap naar de rivier. Albina en Lelydorp krijgen eveneens een Tourist Information & Visitor Center. Op Lelydorp zal de groene strook heringericht worden, met onder meer busterminals en een podium voor optredens. De projecten worden gefinancierd uit de begroting van 2024. Directeur Boeddha: “Alles in het kader van het stimuleren van het lokale toerisme. We moeten niet alleen focussen op Paramaribo; elk district heeft iets te bieden.”

Dc Bansi-Durga gaat voor het bevorderen en ontwikkelen van het binnenlandse toerisme. Doelend op het werk op Groningen, spreekt zij van een van de grote projecten die hieraan zal bijdragen. De burgermoeder memoreert ook de bouw van toiletten en renovatie van de steiger eerder dit jaar. Ze merkt op dat ter stimulering van lokaal toerisme ook in de meest elementaire zaken moet worden voorzien. De voorbereidingen tot het moment van het startsein hebben ongeveer anderhalf jaar geduurd. Het commissariaat wordt belast met het beheer van het Museum & Tourist Information and Visitor Center. Er zal een plan worden uitgezet voor wat betreft het beheer, exploitatie en onderhoud. Met het project wordt ook beoogd inkomsten te genereren voor de staat en lokale ondernemers.