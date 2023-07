Belfort: “Koningschap Brunswijk gekocht voor 100.000 US dollars”

Ook de dissidente ABOP-parlementariër Edward Belfort heeft van zich laten horen over de recente kroning van vp Ronnie Brunswijk tot ‘King of Afro Suriname Heritage’. Naar zeggen van Belfort is deze hoge Afrikaanse onderscheiding van de African Royal Kingdom (ARK) niets anders dan een gekochte onderscheiding. Er zou hiervoor 100.000 US dollars of meer zijn betaald aan de Afrikaanse vertegenwoordigers.

“Den man san kmopo na Afrika, mi yere den man pai den man wan bedrag fu 100.000 dollar of moro. Dan is die man zogenaamd uitverkoren”, zei Belfort zondag in zijn programma Sranan Tide Naa Dey.

De Surinaamse parlementariër stelt dat hij ook niets anders had verwacht van Brunswijk, die naar zijn zeggen alleen goed is in het verdelen van pakketten, strooien met geld en het uitdelen van tweedehandse auto’s. Belfort beweert dat Brunswijk zijn ogen heeft gericht op de 200 miljoen euro die Nederland beschikbaar zal stellen voor verwerking van het slavernijverleden. Verder zou hij lijden aan ernstige eerzucht en streeft hij naar onschendbaarheid.

“Hij wil ons allen tot knechten maken”, aldus de politicus.