Vp Brunswijk: “Niet minister Amoksi maar de politie moet het werk doen”

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk is het totaal niet eens met de opmerking van enkele oud-ministers die eerder gesteld hebben dat minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie de eer aan zichzelf zou moeten houden. Volgens Brunswijk is het niet de taak van Amoksi om de criminelen in het land aan te pakken, maar van de politie. Deze zou haar taken beter en gerichter moeten uitvoeren.

“Niet de minister moet het werk doen. De politie moet het werk doen. De minister kan toch niet achter criminelen aangaan? Ik kan dat ook niet doen”, benadrukt Brunswijk. De tweede man van het land stelt dat de bewindsman automatisch geen por’ neng (slechte naam) zal krijgen wanneer de politie beter functioneert.

“Natuurlijk is de minister politiek verantwoordelijk voor Justitie en Politie, maar de politie moet het werk doen. En de politie is nu bezig het werk te doen”, aldus de vp die stelt dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om nu efficiënt en snel op te treden bij criminele activiteiten.

Brunswijk steekt niet onder stoelen of banken dat de criminaliteitsgolf in Suriname mogelijk te wijten is aan de economische situatie in het land, waarbij werkloosheid heel hoog is. Echter benadrukt hij dat dit toch niemand het recht geeft om andere mensen te gaan beroven of bestelen.

“Maar we moeten dan ook werken naar werkgelegenheid, zodat ook een aantal mensen geholpen kunnen worden aan werk”, aldus de vp.

De klare taal die Brunswijk vorige week in De Nationale Assemblee Suriname (DNA) heeft gesproken met betrekking tot het optreden tegen criminelen, heeft volgens hem wel de nodige resultaten opgeleverd.

“Ik denk niet dat het verergerd is. We waren al in een criminele sfeer en we hebben die oproep gedaan. Er zijn natuurlijk een aantal dingen gebeurd, maar de zichtbaarheid van de politie is wel te zien. En wanneer er iets is gebeurd, worden de daders ook opgepakt. Dus er wordt gewerkt. Natuurlijk ga je niet binnen één dag dat ding laten keren, maar er is in ieder geval een duidelijk signaal gegeven aan de criminelen dat ze worden aangepakt. En dat zullen we blijven doen”, aldus Brunswijk.