Johan Cruyff Foundation spreekt president over opzetten sportfaciliteiten voor kinderen

De Surinaamse president Santokhi heeft afgelopen vrijdag een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de Johan Cruyff Foundation, over de mogelijkheden om sportfaciliteiten voor kinderen in Suriname op te zetten.

De organisatie staat bekend om haar Cruyff Courts, waar kinderen kunnen sporten en spelen, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals kinderen met een beperking.

“Als Chief Scout van de Boy Scouts Suriname en een fervent sportliefhebber, ben ik zeer geïnteresseerd in het bevorderen van sport onder jongeren. We hebben gesproken over hoe we in Suriname meer kunnen doen op het gebied van sport, vooral voor jongvolwassenen”, aldus de president.

De focus lag niet alleen op het creëren van fysieke ruimtes, maar ook op het betrekken van goede partners voor activiteiten en programmering met de kinderen. Het gaat er niet alleen om ergens een sportveld te bouwen, maar om het echt impact te laten hebben op de gemeenschap, zegt het staatshoofd hierover.

Op de foto Cherryll Prins-Parisius, senior-manager partnerships van de Johan Cruyff Foundation samen met de president.