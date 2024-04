EBS geeft startsein project ter versteviging energievoorziening

Op plantage Johanna Margaretha in Commewijne is ceremonieel het startsein gegeven voor het project Improvement of critical infrastructure and energy diversification. Het doel is versteviging van de energievoorziening in het gebied aan de rechteroever van de Commewijnerivier. Dit project is gefinancierd door de Inter-American Development Bank (IDB).

Bij dit heugelijke feit op 26 april waren onder andere aanwezig DNA-lid Soerjani Karijomenawi, technisch directeur van de EBS Marcel Eindhoven, de dc van Commewijne Mohamedsafiek Radjab, een vertegenwoordigers van Power China, de eigenaren van de plantages aan de rechteroever van de Commewijne, staf en personeel van EBS en bewoners van plantage Johanna Margaretha.

Mohamedsafiek Radjab, gaf in zijn toespraak aan dat hij als burgervader van het district Commewijne zeer ingenomen is met dit bijzondere project van de regering in samenwerking met IDB-bank en de EBS. Hij benadrukte dat de rechteroever van de Commewijne-rivier, met zijn landelijke landschap en talrijke plantages, bijzonder kwetsbaar is voor stroomuitval. Een storing in de rivieroversteekkabels kan leiden tot langdurige stroomonderbrekingen, wat een aanzienlijke impact heeft op het levensonderhoud van de gemeenschap.

Nadat de aanleg van de tweede ondergrondse transmissieleiding eerder heeft plaats gevonden zal nu in deze fase de distributie van elektriciteit in de gehele regio plaats vinden. Hierdoor zal de gemeenschap voorzien worden van een kwalitatief en betrouwbaar elektriciteitsnetwerk, waardoor ernstige stroomschommelingen tot het verleden zullen behoren.

Dit project zal niet alleen betrouwbare en duurzame energieoplossingen bieden voor het gebied dat zich uitstrekt van plantage Johanna Margaretha tot plantage Bakkie, maar het zal ook de economische groei stimuleren en de algehele levenskwaliteit van de bewoners verbeteren.

De dc feliciteerde de gemeenschap, in het bijzonder die van de rechteroever. De minister zei een vlotte uitvoering van het project te verwachten en feliciteerde de bewoners met deze mijlpaal. Tevens wenste hij de aannemer een veilige voortgang van de werkzaamheden toe.

DNA-lid Karijomenawi benadrukte tijdens haar toespraak de noodzaak van verandering in de leef- en woonomstandigheden van de burgers aan de rechteroever van de Commewijne-rivier, met name in Margretha en de omliggende gebieden. Ze wees op de gevolgen van klimaatverandering, zoals de stijging van de zeespiegel en dijkbreuken, die de infrastructuursystemen en dienstverlening aan de samenleving ontwrichten en aanzienlijke economische kosten met zich meebrengen.

Karijomenawi bedankte regering Santokhi-Brunswijk voor hun steun aan het project en het mogelijk maken van financiering via de IDB. Voorts gaf zij aan dat het erom gaat om operationeel en functioneel te blijven voor huishoudens, gemeenschappen, bedrijven en instellingen.