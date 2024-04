Bewoner ziet inbreker via camera huis binnen dringen

De politie in Suriname heeft een 38-jarige man aangehouden in verband met een inbraak aan de Aryanweg in Suriname.

De benadeelde was ten tijde van de inbraak niet thuis. Hij zag op camera dat ongewenste gasten zijn woning waren binnengedrongen en schakelde meteen de Surinaamse politie in.

Na de melding stelde de sterke arm stelde een onderzoek in. Op basis van de vastgelegd beelden is een autobestuurder dezelfde dag aangehouden. Ook zijn voertuig, een donker grijze Toyota Vitz is door de politie in beslag genomen.



Vernomen wordt dat hij twee comparanten bij het huis had afgezet, die heel de woning overhoop hebben gehaald. De benadeelde gaat na wat er allemaal thuis bij hem is weggenomen.



De politie heeft de verdachte na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.