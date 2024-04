Auto duikt in trens na aanrijding Indira Gandhiweg

Twee personenauto’s zijn vanmorgen rond 05.00 uur hard met elkaar in botsing gekomen op de hoek van de Indira Gandhi- en Nieuwe Grondweg in Suriname. Eén van de wagens is daarbij in de trens langs de weg beland.

Eén persoon raakte lichtgewond en is door een ingeschakelde ambulance ter plaatse nagekeken.

De oorzaak van de aanrijding is nog onduidelijk. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.