Van Dijk-Silos vindt dat president Santokhi verontschuldiging zou moeten aanbieden aan VES

Jurist en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos stelt dat alhoewel president Chan Santokhi de naam van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) niet heeft genoemd, hij het wel degelijk over de VES heeft gehad.

“Als hij het woord economische organisatie niet had gebruikt hoefde hij het niet over de VES te hebben. Een president die niet in staat is om constructieve kritiek te verdragen en denkt een maatschappelijk middenveldgroep voor de haaien te smijten op een propagandavergadering van de VHP, dan geeft dat wel aan wat het intellectueel denkniveau is van de president en hoe hij geen respect heeft voor dit land”, zei Van Dijk-Silos op D-TV Express.

Volgens de oud-Justitieminister heeft de VES zich bij diverse Surinaamse regeringen reeds bewezen als een belangrijke organisatie die zich altijd kritisch heeft opgesteld. Zo een maatschappelijke middenveldorganisatie verdient net als hoe dat in andere landen gebeurd, daarom ook respect van de huidige regering. Vooral wanneer zij zich geëtaleerd hebben als een zijn eerlijke en integere, betrouwbare, objectieve en kundige organisatie die geen nonsens verkondigd.

Op basis hiervan alleen zou Santokhi zijn verontschuldiging moeten aanbieden aan de VES, maar Van Dijk-Silos verwacht niet dat zoiets zal gebeuren. Het staatshoofd is volgens haar op zijn campagnedrift, waardoor hij geen rekening met bepaalde zaken heeft gehouden en gekke dingen is gaan zeggen. “En daar faalt hij weer. Daar heeft hij zichzelf weer ontmaskerd”, aldus Van Dijk-Silos.