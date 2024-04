Javaanse familie in Nederland: ‘Naast elkaar wonen heeft alleen maar voordelen’

Een Javaans-Surinaamse familie van drie gezinnen gaat volgend jaar naast elkaar wonen in Almere (Nederland). Die drie gezinnen tekenden onlangs het koopcontract voor de drie huizen in een nieuwbouwproject De Kreekvelden in Almere Oosterwold. Verslaggever Sam Jones zocht ze op voor Omroep Flevoland.

Het gaat om in totaal zes volwassenen en hun kinderen en kleinkinderen die de stap wagen. Ze gaan naast elkaar wonen: Opa Michael Leidelmeijer (62) met oma Wini Kaelani (61) in het hoekhuis. Daarnaast dochter Nicky Leidelmeijer (31) met man Yoeri Graaf (28) en hun zoontje Keanu van vijf maanden. En daarnaast Barbara Leidelmeijer (29) met haar man Marpel Titaley (31) en hun één jarig zoontje Jevayro.

Het was het idee van Nicky die een appartement voor haar zoontje maar niks vond. “Dan wil je toch liever een huis met een tuin.” Zus Barbara vond dat een goed idee en schreef zich ook in bij het nieuwbouwproject De Kreekvelden in Almere. “Ik was eigenlijk gelijk enthousiast want het heeft alleen maar voordelen.” Opa en oma kunnen om de kleinkinderen passen en als ze ouder worden zijn er kinderen en kleinkinderen in de buurt die voor hun grootouders kunnen zorgen.

Omdat er nog veel keuze was, vertelde Nicky het gelijk aan haar ouders, die net als Barbara in Amsterdam wonen. Die hadden er wel oren naar. “Bij ons in Suriname woon je als familie ook vaak bij elkaar”, vertelt oma Wini Kaelani die Javaanse is. Haar Indische man Michael Leidelmeijer denkt niet dat dat ze hun privacy kwijtraken. “We komen nu al bijna dagelijks bij elkaar over de vloer.”

Ook de schoonzonen zijn wel wat gewend. “Ik vind dit een mooie omgeving en een nieuwe uitdaging”, zegt Yoeri die net als zijn schoonvader een Indische achtergrond heeft. “Ik ben zelf Moluks”, zegt Marpel. “Ik weet niet anders. Het voelt heel warm.” Een scheiding, gedoe in de familie of ruzie, daar zijn ze nu even niet mee bezig. “Als ik ruzie heb met mijn zusje, dan doe ik gewoon de deur dicht”, zegt Nicky. “Morgen is weer een dag.” Begin volgend jaar zijn de woningen af en voor de zomervakantie van dat jaar kunnen de drie families in hun huizen.