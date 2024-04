Poke, Jayh, Gio, Passion, Yxng Le op Borgoe meets Parbo 1ste Pinksterdag

Over drie weken is het weer Pinksteren en op Eerste Pinksterdag, zondag 19 mei 2024, is het weer tijd voor een nieuwe editie van het BORGOE meets PARBO Indoor Festival in de Maassilo Rotterdam.

De line-up is inmiddels rond en bestaat uit:

POKE | JAYH | YXNG LE | GIO | PASSION | LATU | JAYH MARTINA | ROBIN ROXETTE | STEVY WARNER | FABY FORSTER | R-REWIND | MC-D-JAY and many more!

Bijna alle voordelige LADY- en GROEP tickets zijn nu op. Heb jij nog geen kaarten gehaald, dan is dit je laatste kans om een voordelige ticket te scoren, hier online via Paylogic.

Het wordt weer een onvergetelijke nacht vol Surinaamse en urban vibes, omringd door vrienden, goede muziek en puur feestplezier, dus mis deze unieke ervaring niet!

BORGOE meets PARBO Indoor Festival

ZONDAG 19 mei 2024 (1ste Pinksterdag)

23.00u – 05.00u

Maassilo Rotterdam

Maashaven Zuidzijde 1-2

Kaarten: hier online

Toegang: vanaf 18 jaar (ID verplicht)

Info via WhatsApp: 0629107683