17-jarige jongen in been geschoten voor winkel

Voor een winkel op de kruising van de Kwatta- en Noordwijkweg in Suriname, heeft een 17-jarige jongen donderdagavond een schotwond in zijn linkerbeen opgelopen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de jongeman samen met zijn neef en de bestuurder van het voertuig waar ze in zaten, rond 21.30u voor de winkel stopte. Naar zeggen van het slachtoffer zou de bestuurder die hij niet kent een vuistvuurwapen te voorschijn hebben gehaald, dat plotseling afging.

Het slachtoffer werd in zijn linkerbeen geraakt door het schot. Zijn neef en de bestuurder die in het voertuig zaten vluchtten te voet weg en liet hem in hulpeloze toestand achter. De politie werd gealarmeerd die ter plaatse ging voor onderzoek.

Een ambulance werd ingeschakeld, die het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerde voor verdere medische hulp. Het voertuig waren de drie mannen zat werd in belang van het onderzoek in beslag genomen.

De politie werkt met man en macht aan het opsporen van de twee mannen. De Surinaamse politie heeft de zaak in verder onderzoek.