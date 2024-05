Het echtpaar Mahabier-Chedi is deze week in Lelydorp gehuldigd in verband met hun diamanten huwelijk in Suriname.

Ressortleider Saskia Wirip heeft de felicitaties namens de Surinaamse president en first lady overgebracht.

De regeringsvertegenwoordiger overhandigde een ingelijste foto en de gebruikelijke enveloppe.

