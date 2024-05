Politieman schiet gericht op eendendief die hem aanvalt

Een politieman in het Westen van Suriname heeft afgelopen woensdag gericht op een eendendief geschoten. Dit nadat hij de agent zou hebben aangevallen met een scherp voorwerp.

Eerder op de dag deed een vrouw in het ressort Waldeck te Nickerie aangifte van diefstal van twee mannetjes eenden uit haar kippenren. Naar zeggen van de aangeefster zag zij via haar camerabeelden dat het twee mannen bij haar kippenren waren en begaf zich direct naar haar ren.

Bij het zien van de eigenares sloegen de twee verdachten op de vlucht. De aangeefster signaleerde de verdachte R.A. later op de dag aan de Nabidjan Sardhastraat met in zijn bezit een witte jutezak.

Toen hij de aangeefster zag, zette hij het op een lopen en liet de zak inhoudende de twee woerden achter. Naderhand bleken deze twee woerden uit de kippenren van de aangeefster T.N. te zijn weggenomen.

Even later werd de verdachte R.A. samen met de andere verdachte W.R. wederom door buurtbewoners in de omgeving van de Djakartaweg gezien. Ze gingen het tweetal vervolgens achterna.

Ook een politieambtenaar, die in de buurt woont en op de hoogte was van de situatie, stelde een onderzoek in en zag dat buurtbewoners W.R. op een leegstaand perceel aan de Djakartaweg hadden omsingeld.

De verdachte R.A. had wederom kans gezien om te ontsnappen. De politieambtenaar sommeerde W.R. tot stoppen, maar hij viel de wetsdienaar met een scherp voorwerp aan, waardoor de politieman genoodzaakt was vuurwapen geweld aan te wenden.

De 24-jarige verdachte W.R. is daarbij in zijn been geraakt. W.R. werd voor medische behandeling afgevoerd naar het Mungra Medisch Centrum (MMC) en ligt onder politiebewaking in de ziekeninrichting.

Hij is voorgeleid en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld. Aan de aanhouding van zijn kompaan R.A. wordt gewerkt.