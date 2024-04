Het echtpaar Karijodikromo-Wiromamat is zaterdag in Wanica gehuldigd in verband met hun gouden huwelijk in Suriname.

Districtssecretaris Kaisé-Misiedjan en bestuursopzichter Sabajo van Wanica-Zuidoost hebben de felicitaties namens de Surinaamse president en first lady overgebracht.

De regeringsvertegenwoordigers overhandigden een ingelijste foto en de gebruikelijke enveloppe.

