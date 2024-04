Man verduistert geld dat hij kreeg om vrouw uit binnenland te regelen voor ander

De politie in Suriname heeft afgelopen vrijdag de 31-jarige Errol M. aangehouden, wegens verduistering. Volgens de politie had hij een groot geldbedrag van een man gekregen, met de vraag om een vrouw die in het binnenland woonachtig is voor hem ’te regelen’.

Toen er echter niets daarvan terechtkwam, eiste de benadeelde zijn geld terug. Hij kreeg nul op het rekest en stapte daarom naar de politie.

De benadeelde deed op dinsdag 2 april op het politiebureau Meerzorg aangifte ter zake verduistering, tegen de verdachte.

De stootgroep van Regio Oost heeft in samenwerking met de politie van het bureau Meerzorg de verdachte in de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 april op zijn woonadres in Paramaribo aangehouden.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de Errol door de politie in verzekering gesteld.