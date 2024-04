‘Veiligheidsoperaties in het binnenland zullen worden aangescherpt’

Op zaterdag 27 april 2024 hebben de Korpschef van het Korps Politie Suriname, hoofdcommissaris van politie Bryan Isaacs en de Bevelhebber van het Nationaal Leger, Kolonel Werner Kioe A Sen, zich georiënteerd bij de medewerkers die belast zijn met de coördinatie en aansturing van Operatie Zero Tolerance.

Deze operatie heeft tot doel om het veiligheidsgevoel van de samenleving te verhogen en verdachten die worden opgespoord, in te rekenen.

De Korpschef en Bevelhebber hebben het Coördinatie Team (CT) van het KPS bezocht. Vervolgens werd het Joint Operations Centrum (JOC) van het Nationaal Leger bezocht. Zowel het CT alsook de JOC hebben het resultaat van Operatie Zero Tolerance besproken.

De Korpschef en de Bevelhebber waren ingenomen met de resultaten en hebben de eenheden gecomplimenteerd en geïnstrueerd om keihard door te gaan met de veiligheidshandhaving. Zij hebben zich ook geörienteerd tijdens de praktische uitvoering van de werkzaamheden. Daarbij werden de medewerkers een hart onder de riem gestoken voor het goede werk dat ze verzetten om de veiligheid van de samenleving te waarborgen.

De operaties die gaande zijn in het binnenland zullen worden aangescherpt, waarbij strakker zal worden opgetreden, meldt de Surinaamse politie.

Zowel de Korpschef als de Bevelhebber doen een dringend oproep aan de samenleving om een bijdrage te leveren aan de handhaving van de veiligheid door informatie over ongeregeldheden en/of strafbare feiten te delen met het Command Center via 115, de Tiplijn 179 of het dichtstbijzijnde politiebureau.