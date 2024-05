Koedemoesoe verwacht ongeveer 100.000 stemmen voor ABOP

Parlementariër Ramon Koedemoesoe verwacht dat de ABOP ongeveer 100.000 stemmen zal binnenhalen bij de verkiezingen van Suriname op 25 mei 2025. “Wie dan ook, den mag taki san den wani: 2025 is van de ABOP. Plusminus 100.000 stemmen”, benadrukt de politicus.

Volgens de politicus zet de geelzwarte partij zich dag en nacht in voor het Surinaamse volk, waardoor zij zich niet stoort aan al de aanvallen die op hen wordt gericht. Ook niet vanuit coalitiepartner VHP en president Chan Santokhi die recent weer hard is uitgekomen over de werkwijze van de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), Dinotha Vorswijk.

Koedemoesoe stelt dat hij ondanks de harde taal van het staatshoofd niets bijzonders verwacht, omdat de bewindsvrouw het recht wel heeft om een stuk land dat tot Suriname toebehoort volgens de wettelijke regelingen uit te geven. Hij stoort zich vooral eraan dat VHP ministers veel zaken juist stagneren door niet op tijd financiële middelen vrij te maken en ook nog de rehabilitatie en asfaltering van wegen in orde te maken.

Dit alles kan juist tot het verleden behoren wanneer de ABOP het volledig voor het zeggen heeft. “Wij kijken niet naar alleen maar naar boslandcreolen of hindoestanen. Wij helpen Surinamers. Dat heb ik geleerd van de voorzitter van mijn partij en dat doe ik nog steeds”, aldus Koedemoesoe.

Overigens vindt de parlementariër dat er nu geen ruimte is om onderlinge ontevredenheden aan te vechten, maar dat er juist meer aandacht moet worden besteed aan het oplossen van de problemen van het Surinaams volk in de resterende 12 maanden.

“Dat is verstandig voor mij op dit moment. Een minister nu daar weghalen en weer een andere daar zetten heeft geen zin. De president was in Nickerie en wij zijn allemaal politici en we weten allemaal hoe het hoort. Wanneer je ergens bent wil je zoveel als mogelijk de mensen daar tevreden stellen. Elkaar tegenwerken brengt ons nergens. We zijn één regering, dus laten we werken voor het volk. Dat is het beste”, aldus de politicus.