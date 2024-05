President Santokhi: “Dat VES zich aangesproken voelt is niet mijn probleem”

De Surinaamse president Chan Santokhi ligt niet wakker van de kritiek op hem vanuit vooral de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). Dit naar aanleiding van bepaalde uitspraken die hij afgelopen weekend in de hoedanigheid van VHP-voorzitter heeft gedaan tijdens een partijbijeenkomst in Commewijne.

Tijdens een persconferentie na de regeringsraadsvergadering van woensdag zei Santokhi dat hij nooit de naam van de VES heeft genoemd. Dit kan volgens hem worden gestaafd wanneer mensen de audio van deze partijbijeenkomst weer gaan beluisteren.

“De voice is er. Er is nooit VES genoemd. U kunt het beluisteren. Dat ze zich aangesproken voelen is niet mijn probleem”, benadrukte het staatshoofd.

Hij verduidelijkte dat hij met zijn uitspraak op politieke podia heeft willen aangeven dat er gezaghebbende organisaties zijn, mensen die zijn afgestudeerd, die het wel beter kunnen weten dan die gewone burger die niet altijd de economie begrijpt.

“Dat er mensen zijn die misschien geen hoge scholing hebben, maar wel luisteren naar andere mensen en daardoor beïnvloed worden. En het enige wat ik zeg is: Je hoeft niet van ons, deze regering, te houden, maar vertel het echte verhaal. Vertel het ware verhaal. En het ware verhaal kan verteld worden, omdat die cijfers daar beschikbaar zijn over wat onze startpositie was.

En als je startpositie was een negatieve internationale reserve en we nu gaan naar 1.2 miljard reserve in drie jaren tijd. Als we daar onze positie hadden van 1, 2, 3 weken aan importdekking en we nu gaan naar 6 maanden importdekking in drie jaar tijd. Als onze kasreserve aan het toenemen is, de inflatie teruggebracht wordt van 60% naar 14% geprojecteerd voor eind dit jaar, het begrotingstekort van 18% terug wordt gebracht naar de internationale norm van rond 3%, een economische groei zien van -16% naar +3% geprojecteerd door het IMF. Dan mijn god, dan zie je wel dat er wat gebeurd. En als je het niet kan verklaren, ga niet zeggen dat het instabiel en niet correct is. Je brengt die samenleving in de war”, aldus Santokhi.

Santokhi zei het volgende zaterdagavond in Commewijne: “Er zullen mensen zijn die alle soorten geruchten gaan verspreiden. Zo heb je een gezaghebbende economische organisatie vereniging. Wanneer die koers stijgt, leveren ze kritiek en als het daalt leveren ze ook kritiek. Wel, laten ze een spiegel voor zichzelf houden, zodat zij zichzelf gaan beoordelen. Voorlopig moeten ze zich niet bezighouden met de economie. Ze hebben er geen verstand van! Ik zeg, ze hebben er geen verstand van! If den wan sabi fa yu set’ a economie dan den musu kon na Chan”, zei Santokhi in hoedanigheid van VHP-voorzitter.