Bemiddelingsraad overhandigt jaarverslag aan minister Mac Andrew

De Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname (BR), onder voorzitterschap van Ferdinand Welzijn, heeft op dinsdag 7 mei het jaarverslag overhandigd aan minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ).

De BR bemiddelt tussen werkgevers en werknemers en treedt op verzoek van partijen op als scheidsgerecht om arbeidsgeschillen te voorkomen of te beslechten, waarbij partijen gebonden zijn zich neer te leggen bij een beslissing van de raad. Zo heeft de raad in het jaar 2023 in totaal 10 zaken afgehandeld en totaal 83 zittingen gehouden.

De raad heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om aandacht te vragen van de bewindsman voor enkele operationele issues. Mac Andrew is van mening dat de Bemiddelingsraad de nodige erkenning verdient gezien haar rol en functie, maar ook de inzet van de Bemiddelingsraad.

De Bewindsman heeft derhalve benadrukt dat hij te allen tijde openstaat voor een goede samenwerking met de Bemiddelingsraad en alles in het werk zal stellen om de aangekaarte issues aan te pakken. Partijen staan een goede samenwerking voor.