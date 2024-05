Douanier veroordeeld tot acht jaar celstraf voor doodschieten partner

Douanier Meredith R. is donderdag door rechter Lydia Ravenberg veroordeeld tot acht jaar celstraf voor het doodschieten van haar partner Marvin Simson op tweede kerstdag in 2022 in Suriname. Door de rechter is ook beslist dat de verdachte voor vijf jaar uit het ambt wordt gezet.

De douanier gaf in haar laatste woord aan veel verdriet en spijt te hebben van haar fatale handeling. Zij had haar partner niet willen doden en bood haar verontschuldigingen aan.

Marvin bevond zich op die dag met andere familieleden voor een kerstdiner bij zijn woning aan de Ronald Phoelsingweg. Nadat Marvin en zijn broer foto’s hadden gemaakt met de overige familieleden, is Meredith in de telefoon van haar partner gegaan. Zij zou iets erin gezien hebben en werd boos.

Op een bepaald moment liep Meredith de woning binnen en ontstond er in de keuken een woordenwisseling tussen man en vrouw. De man des huizes liep naar buiten en de vrouw gooide de telefoon vervolgens naar buiten.

In de deuropening van de keuken haalde Meredith plotseling haar dienstvuistvuurwapen tevoorschijn, waarmee zij op haar partner schoot. Marvin werd geraakt en zeeg neer. Het lukte de broer om Merredith het wapen afhandig te maken en dit later te overhandigen aan de politie.

De politie van het bureau De Nieuwe Grond ging na de melding van het Command Center ter plaatse. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en was inmiddels door familieleden per eigen gelegenheid afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Meredith had de plek inmiddels te voet verlaten.

Marvin kwam op de SEH van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo te overlijden. De douanier meldde zich in de avond aan op het politiebureau De Nieuwe Grond en werd meteen aangehouden en na voorgeleiding in verzekering gesteld.