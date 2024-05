Brandweer rukt uit voor brand in verlaten pand

De brandweer in Suriname moest vanmorgen rond 08:30u uitrukken voor een brand in een pand aan de Indira Gandhiweg.

Het ging om brand in een verlaten woning naast Sol, waar dak- en thuislozen zich ophouden.

De prowagen van Operatie Zero Tolerance (OZT) was binnen een minuut na de melding ter plaatse. De brandweer van Toekomst werd ingeschakeld en had de situatie snel onder controle.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie van bureau Latour was op het moment van schrijven nog ter plaatse bezig met het onderzoek.