Bootongeluk op stuwmeer: één slachtoffer medisch behandeld

Twee jongemannen op een houten boot zijn donderdag betrokken geweest bij een ongeluk op het Stuwmeer in Suriname.

Ze zijn met de boot tegen een boomstam aangekomen met als gevolg dat de boot in tweeën brak. De 22-jarige Donnovan raakte gewond. Hij werd medisch behandeld bij de Medische Zending te Brokopondo.



Vernomen wordt dat de slachtoffers levensmiddelen hadden gebracht voor arbeiders tewerkgesteld in het Sarakreek gebied. Ter hoogte van het eiland Mama Mofu knalden ze rond 21.30u tegen een boomstam.

De slachtoffers kregen hulp van de aanwezigen. De politie van Brokopondo was na de melding naar de Medische Zending waar het slachtoffer is aangetroffen. Hij is ter observatie opgenomen.