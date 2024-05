Mannen in boot op Marowijnerivier overvallen door gewapende rovers

Op de Marowijnerivier in Suriname is een groep mannen in een boot, woensdagmiddag rond 13.00u slachtoffer geworden van een gewapende roofoverval. De slachtoffers hebben daarbij geen noemenswaardig letsel opgelopen.

De bootsman die een rit uitvoerde vanuit Grand Santi naar Albina, werd door vijf zwaargewapende mannen gesommeerd om zijn boot aan de kant te brengen. Er werden een aantal intimidatie schoten gelost om aan te geven dat de bootsman gevolg daaraan moest geven.

De slachtoffers werden daarna uren door de gewapende mannen gegijzeld en van hun bezittingen en geld beroofd. Ook werden levensmiddelen die in de boot waren en een buitenboordmotor meegenomen door de rovers

Na de beroving vluchtten de rovers weg met medeneming van de buit. De Surinaamse politie werd gealarmeerd en is gestart is met het onderzoek. Van de verdachten ontbreekt nog elk spoor. De politie heeft de zaak in verder onderzoek.