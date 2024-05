Illegale Guyanezen aangehouden voor kap- en schietpartij in Suriname

De politie heeft deze week drie illegale Guyanezen aangehouden voor een kap- en schietpartij in Suriname.

De drie verdachten hebben met houwers een man gekapt aan zijn rechterbovenoog en linkeronderoog, alsook zijn linker- en rechterarm.

Verder heeft een hunner schoten gelost met een illegaal vuistvuurwapen en heeft een van de verdachten een vuistslag toegebracht in het gelaat van een vrouw, die het slachtoffer probeerde te beschermen.

De drie mannen zijn na hun voorgeleiding in overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De politie van Meerzorg is belast met het onderzoek.