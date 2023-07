Man laat sleutel in contact om bier te kopen en ziet man met zijn bromfiets wegrijden

De politie van het bureau Latour heeft kort na een diefstal op vrijdag 7 juli 2023 de 35-jarige verdachte E.V. op zijn woonadres aan de Georgetinaweg in Suriname opgespoord en aangehouden.

Een benadeelde deed na het gepleegde strafbare feit aangifte bij de Surinaamse politie en gaf de wetsdienaren te kennen dat hij zich omstreeks 04.00 uur die ochtend bij een bardancing aan de Latourweg bevond. Op een bepaald moment kwam hij een vriend tegen die in gezelschap was van een onbekende manspersoon.

Na enige tijd een gesprek met de twee manspersonen te hebben gevoerd, stak hij de weg over om een bier te kopen bij GO2 en liet de bromfietssleutel in het contact van het rijtuig. Toen hij terugkeerde zag hij de onbekende manspersoon met zijn bromfiets wegrijden, meldt het Korps Politie Suriname.

Toen de onbekende manspersoon te lang wegbleef, bracht zijn vriend  hem naar het woonadres van de verdachte, die vervolgens ontkende de bromfiets te hebben weggenomen. Echter zag de benadeelde zijn bromfietshelm op een tafel liggen en haalde zijn vriend erbij.

Bij het zien van de vriend zette de verdachte het op een lopen, waardoor de benadeelde aangifte deed op het eerder aangegeven politiebureau.

De wetsdienaren stelden direct een onderzoek in en op aanwijzing van de benadeelde werd de verdachte op zijn woonadres opgespoord en aangehouden. De bromfiets is nog niet achterhaald. Na te zijn voorgeleid is de verdachte E.V. na overleg met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.