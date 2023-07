Aangereden voetganger na negen dagen overleden in ziekenhuis

De 61-jarige voetganger M.J., die op dinsdag 27 juni door een bromfietser aan de Sir Winston Churchillweg was aangereden, is op donderdag 6 juli in het ziekenhuis overleden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Houttuin deed na de melding van een aanrijding aan de Sir Winston Churchilweg ter hoogte van de Watermuntweg, tussen een bromfietser en een voetganger, de plek aan voor onderzoek. Bij aankomst werden betrokkenen van de aanrijding met letsels op het wegdek aangetroffen.

Het voorlopige onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat de voetganger en de bromfietser dezelfde loop- en rijrichting hadden. Zij kwamen vanuit de Tout Luit Fautweg en gingen in de richting van Domburg. Ter hoogte van de Watermuntweg moet de voetganger plotseling op de rijhelft van de bromfietser S.S. (25) zijn beland.

De bromfietser week daarbij uit naar links, waarbij zijn schouder tegen de voetganger aankwam, en beiden op het wegdek vielen. Per ontboden ambulance werden M.J. en S.S. voor medische hulp afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Na medische behandeling is de bromfietser S.S. heengezonden, terwijl de voetganger met vermoedelijk ernstige inwendige kneuzingen in de ziekeninrichting werd opgenomen. Het verkeersslachtoffer M.J. kwam in de morgen van 6 juli in het ziekenhuis te overlijden.

Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van de Surinaamse politie Regio Midden.