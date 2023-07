Jogi wil onderbouwing 50% koopkrachtversterking regering; vindt verhoging geen wijs besluit

VHP-parlementariër Mahinder Jogi vindt dat de regering van Suriname niet wijs heeft gehandeld door zichzelf te zegenen met 50% koopkrachtversterking. “Het is geen wijs besluit. Ook de hoogte van het bedrag vind ik een beetje te veel”, zei de politicus in een interview op Stanvaste radio.

De volksvertegenwoordiger stelt de mening te zijn toegedaan dat wanneer functionarissen kiezen voor zo een hoge functie, zij dan niet primair daar moeten zijn om geld te maken. “Aan de andere kant zeg ik ook: je verdient als Surinaamse minister nauwelijks een 500 euro per maand. Dat is ook een beetje belachelijk natuurlijk. Maar ik vind de tijd voor deze koopkrachtversterking en de hoogte van het bedrag op dit moment niet opportuun”, aldus de VHP’er.

Jogi stelt er zeker van te zijn dat dit besluit is goedgekeurd in de Raad van Ministers (RvM) waar vicepresident Ronnie Brunswijk de leiding heeft. Het zou daarom ook goed zijn als de tweede man van het land uitleg zou kunnen geven over wat de overwegingen zijn geweest om dit voorstel goed te keuren.

Voor hem als parlementariër moet er ook duidelijkheid komen over dit besluit. Hij zal deze week tekst en uitleg van de regering vragen tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA). “Misschien kan hij dat onderbouwen”, aldus de VHP’er.