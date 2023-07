Grondenrechtenstrijd lied voor Inheemsen in de maak

Om de Inheemsen bewuster te maken van hun collectieve grondenrechten en de strijd hiervoor warm te houden, zet de muziekformatie Beradjie samen met enkele gastzangers een strijdlied in elkaar. De mensen worden in het lied opgeroepen om te blijven opkomen voor hun rechten. Dit betreft een samenwerking tussen Beradjie en de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

“De ontwerpwet Collectieve Rechten Inheemse Volken en Tribale Volken is bij De Nationale Assemblee en wij moeten ervoor pleiten dat de wet wordt aangenomen. We mogen niet verflauwen in onze strijd en vandaar ook het lied”, zegt Sergio Jubithana, manager van Beradjie. Hij is ook dorpshoofd van Hollandse Kamp en voorzitter van de Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para, Wanica en Commewijne (OSIP).

In het lied, waarbij onder andere de slogan van de VIDS (Lespiki gi wi leti, fu dati wi e feti) te horen is, komen verschillende Inheemse talen te pas. Rayen Lasoe van Beradjie zingt in het Sranan, terwijl Master Jambo, ook van Beradjie, de zang doet in het Lokono (Arowaks).

Sergio Jubithana, Gio S Telo en Remi Koeroeroe (allen gastzangers) zingen respectievelijk in het Kaliña (Karaïbs), Wayana en Trio.

Jubithana: “Wij zijn bezig met de proefopnames en we gaan daarna naar de mix fase van het lied. Het kan binnenkort afgerond worden en uiterlijk 9 augustus, Dag der Inheemse volken, moet het groter publiek het lied beluisteren”.